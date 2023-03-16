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TAŞERONA KADRO 2023 | 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Taşeron işçiye kadro düzenlemesi son durum!

Taşeron işçiye kadro düzenlemesi Meclis'e geldi mi, son durum ne

Taşerona kadro düzenlemesine ilişkin son durum yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili son olarak "Taşeron işçiler sorunu var, başka sorunlar var. Onların hepsini adım adım çözeceğiz, çözemediğimiz hiçbir şey olmayacak" ifadelerini kullanmıştı. 90 bin taşerona kadro son durumu ve Meclis'e gelip gelmediği ise açıklamaların ardından yeniden gündeme geldi. İşte 16 Mart taşerona kadroda yaşanan son gelişmeler...

Giriş: 16.03.2023 - 08:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etmişti. Görüşmede taşerona kadroya değinilirken Bakan Bilgin'in son açıklamaları ile 90 bin taşerona kadro yeniden gündeme geldi. Peki, 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

  • BAKAN BİLGİN'DEN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emekleri Yasalara Takılanlar Derneği, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Platformu ve çeşitli EYT derneklerinin temsilcilerini bakanlıkta kabul etti.

    Bakan Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğunu söyleyerek, "Bazıları, 'Bunları seçim için mi yapıyorsunuz?' diyor. Hayır, öyle bir seçim için yaptığımız bir şey yok. Biz siyasetçiyiz elbette yaptığımız şeyleri millet değerlendirecektir ama seçimden önce veya seçimden sonra... Zaten seçimleri alırız ama bizim yapacağımız iş, bizim görevimiz seçim endeksli çalışmamak. Bazı bitiremediğimiz sorunları da seçimden sonra çözeceğiz. Önümüzde çok sayıda çözülmesi gereken dosya var, bunun kamuoyunca böyle bilinmesi lazım. Taşeron işçiler sorunu var, başka sorunlar var. Onların hepsini adım adım çözeceğiz, çözemediğimiz hiçbir şey olmayacak. Çalışma hayatı huzurlu olursa, işveren devlet arasındaki ilişkide emeğin hukukunu koruyan bir yaklaşım ve anlayış hakim olursa sorunlar çözülür. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bizim devletimiz sosyal bir devlettir. Çalışanlarını, emekçilerini, emeklilerini korumak kollamak onun anayasal görevidir ve birincil önceliğidir. Bu yeni bir şey değildir, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zamandan bu tarafa bu yaklaşım, bu anlayış hakimdir" ifadelerini kullandı.

  • TAŞERONA KADRO SON DURUM

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

  • TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Taşerona kadro ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak geçiçi işçi sorunu çözüme kavuşturulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz 6 Mart’ta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada geçiçi işçilerle ilgili düzenlemenin tamamlandığını ve kadro teklifinin Meclis’e sunulacağını ifade etmişti.

    Geçiçi işçi düzenlemesinin tamamlanması sonrası ise 90 bin taşerona kadro verilmesine ilişkin sürecin başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada önceden 1 milyon işçiye kadro verildiğinin altını çizerek 90 bin işçinin faydalanamadığını ifade etmişti.

    Ardından ise "Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

  • "KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

    TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı.Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

  • TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Taşerona kadro çalışmaları henüz tamamlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla kamuda işçi statüsüne geçecekler belirlenecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla hangi meslek gruplarına kadro verileceği ortaya çıkacak.

    Çalışmanın sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu’na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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