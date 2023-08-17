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Kömür binlerce yıl bilinmesine ve kullanılmasına karşılık kullanım alanı Sanayi Devrimi’ne kadar sınırlı kalmıştır. Buhar makinelerinin icadıyla birlikte kömür tüketimi oldukça artmıştır. Geniş bir kullanım alanıyla birlikte taş kömürü, dünyanın en önemli maden yataklarının başında gelmektedir. Taş kömürü nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Taş kömürü madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve taş kömürü madeni ne işe yarar? İşte, detaylar...

Taş Kömürü Nedir?

Taş kömürü; katmanlı tortul çökellerin arasında yer alan, karbonca zengin katı bir malzemeden oluşmaktadır. Asıl bileşeni karbon olan taş kömürü, geçmiş zamanlarda yaşayan bitkilerin zamanla fosile dönüşmesiyle oluşan bir kaya türüdür. Bataklıların çevresinde bulunan bitkiler ya da ağaçlar yaşamsal fonksiyonlarının sona ermesiyle birlikte dibe çökmeye başlar. Bu dibe çökme işlemi milyonlarca yıl sürecek dönüşümün bir ön hazırlığıdır. Bitkiler parçalara ayrılır ve kopar. Nemin etkisiyle kopan parça bir jel formuna kavuşur. Jel daha sonra kimyasal reaksiyonun etkisiyle sertleşmeye başlayarak kaya haline alır. Uygun sıcaklık koşulları, bu değişimin öznesidir.

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Taş Kömürü Nerelerde Kullanılır?

Taş kömürünün nerelerde ve ne amaçla kullanıldığı oldukça merak edilen konulardan biridir. Taş kömürü kullanım açısından geniş bir alternatife sahiptir. Milyonlarca yıllık oluşumuyla taş kömürü hem ucuz hem de temel bir enerji kaynağıdır. Piyasada yer alan ürünlerin çoğunda bileşen olarak kömür bulunmaktadır. Sabun, boyalar, temizlik malzemeleri, plastik ve naylonlar kömürden oluşmaktadır. İlaç endüstrisi, alüminyum ve kâğıt endüstrisinde de taş kömüründen faydalanılmaktadır. Uygun fiyatlı olması yönüyle özellikle ev ısıtmalarında taş kömürü tercih edilmektedir. Demir-çelik ve kimya endüstrisinin vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır.

Taş Kömürü Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

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Karadeniz Ereğli havzası ülkemizin en önemli taş kömürü havzasıdır. Toplam taş kömürü rezervi 0,5 milyar tondur. İşte, ülkemizde yer alan taş kömürü yatakları:

Zonguldak

Merzifon

Mengen

Nevşehir

Suluova

Adana

Elbistan

Karaisalı

Taş Kömürü Madeni Kullanım Alanları

Taş kömürü madeni geniş bir kullanım alanına sahiptir. Isınma ve enerji olarak kullanımını çoğumuz bilse de aklımıza gelmeyecek alanlarda taş kömüründen izlere rastlarız. İşte, taş kömürü madeni kullanım alanları:

Elektrik üretimi

Demir- çelik ve çimento imalatı

Isınma

Endüstriyel alanda

Kauçuk üretiminde

Yapay reçine yapımında,

Akaryakıt olarak

Kâğıt imalatı

Çimento üretimi

Isıtılarak kok kömürü biçiminde

Taş Kömürü Nerede Kullanılır?

Taş kömürü bitkilerin, ağaçların ve çalıların milyonlarca yıllık serüveniyle oluşmaktadır. Bununla birlikte taş kömürü yenilenmeyen kaynaklardan biridir. Yüksek yapılı karbon etkisinden dolayı yakıt ve enerjide tercih edilir. Endüstriyel ve sanayi alanında yakıt ve enerji olarak tercih edilmesinin yanı sıra kimya endüstrisinde de kullanımıyla ön plana çıkmaktadır.

Taş Kömürü Madeni Ne İşe Yarar?

Buharlı makinaların icadından sonra gemilerde, trenlerde ve enerji temininde kömür kullanımı yüksek bir ivme yakalamayı başarmıştır. Sonraları ise boyaların, parfümlerin, bazı ilaçların ve çözücülerin içinde ara katalizör madde olarak kullanılmıştır. Taş kömürü kullanım alanları çeşitliliğiyle birlikte günümüzdeki önemini halen korumaktadır. Kömürün yakılmasıyla ortaya çıkan gazdan damıtma yoluyla hava gazı elde edildi. Hava gazı elektrik bulununcaya dek sokak ve cadde aydınlatmalarında, konutların ısıtılmasında, mutfak tarzı yerlerde kullanıldı.