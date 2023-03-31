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Tartıştığı Rus eşini bıçakla öldürdü

Kadına şiddet bu kez de acımasız yüzünü Eskişehir'de gösterdi. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde aile içi tartışma yaşandı. 55 yaşındaki Rus uyruklu Elena Samsanova, 50 yaşındaki kocası Atila S. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Evde yakalanan ve elinden bıçakla yaralanan Atila S., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi

Giriş: 31.03.2023 - 21:26 | Güncelleme: ABONE OL
Tartıştığı Rus eşini bıçakla öldürdü
DHA

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi.

Atila S. ile Rus uyruklu eşi Elena Samsanova arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Atila S., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Samsanova´yı defalarca bıçakladı.

Komşuların sesleri duyarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Elena Samsanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay esnasında elinden yaralanan Atila S. ise gözaltına alındı.

Ambulansla götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen Atila S., daha sonra ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

Elena Samsanova'nın cansız bedeni ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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