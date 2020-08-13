Olay, Delice ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.G. isimli bir vatandaş ile kardeşi Ali İhsan G. arasında alacak-verecek meselesinden dolayı tartışma yaşandı.

İHA'nın haberine göre, tartışma sonrasında kardeşlerden birine ait minibüs, benzin dökülerek ateşe verildi. İhbar üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Söndürme çalışmalarının ardından minibüs kullanılamaz hale gelirken, rüzgarın da etkisiyle alevlerin apartmana sıçraması sonucu 2 evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.