KONYA'DA, Öğretmenler Günü törenlerinde Vali Cüneyit Orhan'ın Toprak'ın öğretmen olduğunu düşündüğü bir kişiye oturuşu nedeniyle tepki göstermesi, sosyal medyada tartışılmış, sonrasında valinin tepki gösterdiği kişinin bir öğretmen değil, gazeteci olduğu ortaya çıkmıştı.

Sabah Para Gündem programında bu konu gündeme gelince, adaptan söz etmiş, hiçbir öğretmenin böyle bir törende, saygı sınırlarını zorlayan şekilde yayılarak oturmasının söz konusu olmadığını söylemiştim. Ayrıca valinin gösterdiği tepkinin de doğru olmadığını anlatmıştım.

Benzer görüşleri tekrar edecek; öğretmen-vali, memur-vali ilişkisini uzun uzadıya anlatacak değilim ancak burada başta Vali Toprak ve salondakiler açısından talihsiz; örf ve adetlerimizin ötesinde bir durum var. Vali devleti temsil ediyor, tabi ki orada saygılı davranmak lazım ancak onun ötesinde Valinin de "Öğretmen misiniz?" diye sorduktan sonra söyledikleri pek şık değil. Benim asıl söylemek istediğim; artık Türkiye'nin bu sığ tartışmalardan kurtulması gerektiği... Vali sözleriyle öğretmen olduğunu düşündüğü kişiye karşı şık olmayan bir tavır takınıyor ve bu durum birileri tarafından sömürülüyor. Artık herkes, her şeyi sömürür hale geldi. Sayıları milyona dayanmış atanamayan öğretmen sorumuz var. Geçim sıkıntısı çeken öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerin maaşları ortalaması son 10 yılda 920 dolardan 680 dolara düşmüş; yüzde 25 gerileme var. Öğretmenler, bilgi ve internet çağında dışarıdan gelen uyaranlarla ve sosyal medya üzerinden gelen her türlü olumsuz değerle mücadele etmek zorunda. Biz bunları konuşmuyoruz...

VALİ ÇOK ÜZÜLMÜŞ

Sabahki yayınımızı izleyen Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, adaptan söz etmemiz üzerine arayıp, olaydan duyduğu üzüntüyü iletti; olayın iç yüzünü ve duygularını anlattı. Aynen aktarıyorum:

"Yapılan eleştirilerin oradaki atmosferle hiç ilgisi yok. Öğretmenlerle haşır neşir olduğumuz, duygu yoğunluğunun yüksek olduğu bir ortamda, bir kişinin çok kötü şekilde oturmasıyla insicamın bozulması söz konusu. O sözleri de kırmak ve azarlamak için asla söylemedim. Bu olay beni de derinden üzdü. Böyle bir olayla gündeme gelmekten dolayı üzüldüm."

GAZETECİ GENÇLE BULUŞMUŞ

Öğretmen sanıp azarladığı kişinin gece Valiliğe geldiğini, çay içip sohbet ettiklerini belirten Vali Toprak, "Özür diledi, dalıp öyle oturmuşum dedi. Çocuğa, 'sana en ufak bir kırgınlığım yok. Olur böyle şeyler' dedim. Ben halkıyla iç içe bir idareciyim. Bana her şeyi söyleyebilirsiniz ama kibirle asla özdeşleştirilemem. Bir gün kibir tuzağına düşeceksem, bu görev bana haram olsun" dedi. Bir öğretmene asla böyle bir şey söylemeyeceğini belirten Vali Toprak, "Öğretmenler başımın tacı. Lise öğretmenlerimle görüştüğümde hala yanlarında esas duruşa geçerim. Benim tepkim öğretmenlere değildi. Oradaki kişi ayağını dikip böyle yan dönüp 2 bin kişiye karşı saygısızca oturamaz. Buna tepki gösterdim ben" diye konuştu.

Konya'da halkın içinde olan bir vali olduğunu belirten Toprak şunları söyledi: "Gelin beraber gezelim; yaşlı, genç, çocuk, engelli, vatandaşlarımız beni görünce boynuma sarılmıyorsa ben bu görevi bırakırım. Törendeki olayda bir anda o oturuşu görünce insicamım bozuldu. Basın mensubuyum dese umursamam, görmem bile. Öğretmen denilince salondakiler adına tepki gösterdim. Hakaret yok, azarlama yok, kovma yok. Benim kırmızı çizgim, vatandaşın işini yapmayan memurdur. Bu konuda toleransım yok."

KONYA VALİSİ'NİN TEPKİ GÖSTERDİĞİ MUHABİR KONUŞTU

Konya Valisi'nin tepki gösterdiği muhabir konuştu

DHA'nın haberine göre Konya'da Öğretmenler Günü için düzenlenen programa katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın kürsüde konuştuğu sırada bacak bacak üstüne attığı için "Öğretmen gibi otur" diyerek uyardığı Anadolu'da Bugün Gazetesi muhabiri Ali Kuş (23),yaşananları anlattı.

4,5 aydır gazetede çalıştığını, takip ettiği Öğretmenler Günü programında fotoğraf çektikten sonra ön sırada boş gördüğü koltuğa yorulduğu için oturduğunu belirten Kuş, şunları söyledi:

"DALGINLIĞIMA GELDİ BOŞ BULUNMUŞUM"

"Böyle bir olayla ülke gündemine gelmek kimsenin istemeyeceği bir olaydır. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına katılmıştım. Tam Vali beyin konuşması sırasında fotoğraf çektikten sonra orada bir boşluğum oldu ve ayaklarım ağrımıştı, 'Artık oturayım' dedim. Öndeki sıralardan birine oturmak istedim. Oraya oturunca belli bir süre sonra bir an dalgınlığıma geldi ve boş bulunmuşum bacak bacak üstüne atar gibi bir pozisyon oldu. Yayıldım, bir rahatsızlık oldu orada. Kendimi tam düzeltmek isterken Vali beyle göz göze geldim. O anki pozisyonumun çok uygunsuz olduğunu hissettim o an. Kendisine karşı bir şey yapmak istememiştim. Sonra Vali bey, orada bana öğretmen olduğumu düşünerek, 'Sen öğretmen misin?' diye bir soru yöneltti. Ben de kendisine öğretmen olmadığımı ifade etmek istedim. 'Hayır' dedim; ama aramızda mesafe olduğu için beni duyamadı. Bu yüzden bir yanlış anlaşılma oldu ve bu yüzden beni öğretmen sanarak o yönde uyarılarda bulundu.''

"VALİ BEYLE BİRARAYA GELEREK ÖZÜR DİLEDİM"

Olaydan dolayı üzüntü duyduğunu anlatan Kuş, ''Orada ben tabii utandım, sıkıldım. O an kendimi düzeltmek istemiştim; ama beni duymayınca yerimde oturdum. Ayağa kalkıp tekrar düzeltmek istemedim. Sonra Vali beyin konuşması bitince salondan çıktım. Olayı düzeltmek için Vali bey ile görüşmek istedim ama böyle bir olayın tekrar yaşanmasından çekinerek vazgeçtim. Böyle bir olayın ülke gündemini bu kadar meşgul edeceğini ve büyütüleceğini düşünmemiştim. Bu olaydan sonra bu açıklamayı yapmam bir mecburiyet haline gelmişti. Vali bey ile tekrar bir araya geldim ve kendisinden özür dilediğimi dile getirdim. Kendisi Konya Valisi, saygıyı son derece hak eden birisidir. Kendi makamına ve şahsına yönelik hiçbir şekilde kasten saygısızlık yapmadım. Bunu kendisine söyledim. Kendisi de anlayışla karşıladı'' diye konuştu.