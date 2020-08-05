DHA

Romalılar tarafından M.S. 1’nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve altındaki kanalizasyon sistemi ile mimari açıdan önemli bir yere sahip olan Antik Roma Yolu, 1993 yılında bir temel kazısı sırasından tesadüfen bulundu.

DHA'nın haberine göre Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mülkiyeti belediyeye ait olan Roma Yolu’nun turizme kazandırılması ve fonksiyonel hale getirilmesi amacıyla daha önce çalışmalar başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Antik Roma Yolu’nun, turizme kapılarını açması için protokol imzalandı. Antik Roma Yolu imzalanan protokolle Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi. Protokol sırasında Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile Tarsus Müze Müdürü Doğukan Alper hazır bulundu.

Projeyi Tarsus’a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Bozdoğan, "Kent tarihinin kültür turizmine kapılarını açması için önemli bir adım attık. Antik Roma Yolu projesinin hayata geçmesinde emeklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile projeye katkı sağlayan herkese teşekkürü bir borç biliriz. Tarsus’u tarihten kültüre, edebiyattan sanata, tüm renkleriyle bir dünya markası yapmanın gayreti ve uğraşı içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilen Antik Roma Yolu’nun restorasyon ile çevre düzenlemesinin önümüzdeki günlerde başlanacağı tahmin ediliyor.