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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarsus'ta otomobilin çarptığı mahalle muhtarı kurtarılamadı

        Tarsus'ta otomobilin çarptığı mahalle muhtarı kurtarılamadı

        Tarsus'ta yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Yusuf Özbozkurt'a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Özbozkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özbozkurt'un, ilçeye bağlı Yeni Ömerli Mahallesi'nde 7 dönemdir mahalle muhtarlığı yaptığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 01:07 Güncelleme: 31.10.2023 - 01:08
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        Otomobilin çarptığı mahalle muhtarı kurtarılamadı
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        Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yeni Ömerli Mahallesi'nin Muhtarı Yusuf Özbozkurt (73), yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kaza, ilçeye bağlı Yeni Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. 7 dönemdir mahalle muhtarlığı yapan Yusuf Özbozkurt'a iddiaya göre, caddeden yolun karşısına geçtiği sırada Resul K. (19) yönetimindeki otomobil çarptı.

        Özbozkurt'un metrelerce sürüklendiği kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Özbozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Özbozkurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Resul K.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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