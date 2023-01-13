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Tarsus'ta koca dehşeti! Tartıştığı karısını tabancayla öldürdü

Mersin Tarsus'ta evli çiftin kıskançlık tartışması kanlı bitti. Kocası tarafından tabancayla vurulan kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 13.01.2023 - 06:52 | Güncelleme: ABONE OL
Tarsus'ta koca dehşeti! Tartıştığı karısını tabancayla öldürdü
Koca dehşeti! Tartıştığı karısını tabancayla öldürdü
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AA

Mersin’in Tarsus ilçesinde kocası tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Çağlayan Mahallesi 1001. Sokak'taki evlerinde kıskançlık nedeniyle Mehmet E. ile Emine E. (42) çifti arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet E. tabancayla eşine ateş ettikten sonra kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre; silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ KOCA YAKALANDI

Şüpheli Mehmet E. evin yakınlarında polis ekiplerince yakalandı. Zanlının üst aramasında tabanca ele geçirildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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