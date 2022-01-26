Tarsus'ta alev alan TIR'ın sürücüsü yanarak öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce minibüse, ardından TIR'a çarptı. Kaza sonrası alev alan TIR'da sıkışan sürücü Namık Batay, yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice yakınlarında meydana geldi. Veli Ş. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce Mehmet Ç'nin kullandığı kapalı kasa minibüse, ardından da Namık Batay yönetimindeki TIR'a çarptı.

DHA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle TIR alev alırken çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevlere müdahalede bulunulurken TIR'da sıkışan sürücü Batay'ın yanarak, hayatını kaybettiği belirlendi.

Batay'ın cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.