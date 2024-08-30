Tarsus'ta çarpışan 2 TIR alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı

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Tarsus'ta iki TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, Tarsus Batı Gişeler çıkışında R.T idaresindeki çikolata yüklü plakası öğrenilemeyen TIR, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen diğer TIR ile çarpıştı.

ÇARPIŞAN 2 TIR ALEV ALDI Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince araçlardaki yangın söndürülürken, ismi öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI Kazada yaralanan diğer TIR'ın sürücüsü R.T. ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak yolu bir süre trafiğe kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.