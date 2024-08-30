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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarsus'ta çarpışan 2 TIR alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Tarsus'ta çarpışan 2 TIR alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde TAG Otoyolu'nun gişeler çıkışında çarpışan iki TIR alev alev yandı. TIR sürücülerinden biri öldü, diğeri yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 06:39 Güncelleme: 30.08.2024 - 06:40
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        Çarpışan 2 TIR alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Tarsus'ta iki TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, Tarsus Batı Gişeler çıkışında R.T idaresindeki çikolata yüklü plakası öğrenilemeyen TIR, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen diğer TIR ile çarpıştı.

        ÇARPIŞAN 2 TIR ALEV ALDI

        Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince araçlardaki yangın söndürülürken, ismi öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

        Kazada yaralanan diğer TIR'ın sürücüsü R.T. ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak yolu bir süre trafiğe kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Mersin
        #tarsus
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