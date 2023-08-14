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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta kan donduran cinayet! Tarla sulama kavgasında kardeşini öldürdü - Güncel haberler

        Sivas'ta bir kişi tarla sulama nedeniyle çıkan kavgada kardeşini öldürdü

        Sivas'ta kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte bir köyde yaşanan olayda M.K. adlı kişi, tarla sulama nedeniyle tartıştığı kardeşine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan İ.K. adlı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 10:05
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        Tarla sulama kavgasında kardeşini öldürdü!
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir kişi, tarla sulama meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, Boyalı köyü Çatak mevkisinde M.K. (59) ile kardeşi İ.K. (53) arasında tarla sulama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, yanında bulunan tabancayla kardeşi İ.K'ye ateş etti.

        Ağır yaralanan ve olay yerinde yaşamını yitiren İ.K'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        M.K, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

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