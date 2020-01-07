Tarla Kuşuydu Deniz

Shakespeare'in ünlü âşıkları Romeo ve Juliet intihar etmiş ama ölmemiş olsaydı, evlenip mutlu (!) bir yuva kursalardı hayat nasıl akardı? Ezop Sahne'nin sürprizli ve müzikli yeni komedi oyunu "Tarla Kuşuydu Juliet" bu iki efsanevi aşığı, günlük hayatta ve çığırından çıkmış bir evlilik içinde, bambaşka bir yorumla sahneye taşıyor.

Engin Alkan rejisiyle sahneye taşınan "Tarla Kuşuydu Juliet"te, Deniz Çakır hem Juliet hem de dadı rolünde; Engin Alkan ise hem Romeo hem de rahip rolünde seyirci karşısına çıkacak. Oyunda, Shakespeare rolünü Fatih Al, çiftin kızı Lukretia rolünü ise Mert Şişmanlar üstleniyor.

Prömiyeri, 15 Ocak 2020 Çarşamba akşamı saat 20.30'da UNIQ Box'ta gerçekleşecek iki perdelik "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu; 16 Ocak Perşembe akşamı 20.30'da yine UNIQ Box'ta; 19 Ocak Pazar günü 18.00'de ise Kenter Tiyatrosu'nda sahnelenecek.