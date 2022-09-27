Tarla değil nehir! Hatay'da çarpıcı görüntü

DHA

Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde su yüzeyini kaplayan istilacı su sümbülleri yeniden ortaya çıktı. Su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin üzerini tamamen kapladı. DHA'nın haberine göre, Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin bazı bölümlerini su sümbülleri kapladı.

Suda yetişip gelişen, suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu belirlenen, 'istilacı' olarak nitelendirilen su sümbülleri, bazı bölümlerde nehrin üzerini örttü.

Bölge halkı, çevre kirliliğinin yanı sıra nehir etrafındaki otlara ve balık türlerine zarar veren su sümbüllerinin köklü çözümle temizlenmesini istiyor.