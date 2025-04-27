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        Haberler Magazin Tarkan sahnede annesi Neşe Tevetoğlu için gözyaşlarına boğuldu - Magazin haberleri

        Tarkan sahnede gözyaşlarına boğuldu

        Tarkan, Stuttgart konserinde 16 Nisan'da kaybettiği annesi Neşe Tevetoğlu'nu yâd ederken gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 09:50 Güncelleme: 27.04.2025 - 09:50
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        Sahnede gözyaşlarına boğuldu
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        Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, kalp krizi nedeniyle 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a gelmişti.

        Neşe Tevetoğlu ve oğlu Tarkan
        Neşe Tevetoğlu ve oğlu Tarkan

        Neşe Tevetoğlu, son yolculuğuna İstanbul'da uğurlanmıştı.

        Annesinin vefatı sonrası Avrupa turnesine devam eden Tarkan, Stuttgart'ta sevenleriyle bir araya geldi.

        Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahneye çıkan şarkıcı, Neşe Tevetoğlu'nun en sevdiği şarkıyla konserine başlarken duygusal anlar yaşadı.

        'Uzun İnce Bir Yoldayım' şarkısını seslendiren Tarkan, gözyaşlarına boğuldu.

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        #tarkan
        #Neşe Tevetoğlu

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