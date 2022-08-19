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Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'yı paylaştı: Seyşeller tatilinden birkaç fotoğraf! - Magazin haberleri

Tarkan: Seyşeller tatilinden birkaç fotoğraf!

Tarkan, geçtiğimiz aylarda eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile gittiği Seyşeller tatilinde çekilen aile pozlarını yayınladı. Ünlü şarkıcı, gönderisinde "Daha önce de fotoğraflar paylaştığım Seyşeller tatilinden işte birkaç kare daha!" ifadelerine yer verdi

19.08.2022 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Megastar Tarkan, geçtiğimiz aylarda eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte soluğu Hint Okyanusu'nun incisi olarak bilinen Seyşeller'de almıştı.

  • Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı, önceki gün 'tbt' (Throwback Thursday) etiketiyle ailesiyle tatilde çekilen fotoğraflarını yayınladı.

  • "BİRKAÇ KARE DAHA!"

    Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile keyifli anlarını paylaşan 49 yaşındaki şarkıcı, gönderisine "Bu sıcak yaz günlerinde bir tatil 'tbt'si güzel olur dedim. Daha önce de fotoğraflar paylaştığım Seyşeller tatilinden işte birkaç kare daha!" notunu düştü.

  • Paylaşımlarıyla kısa sürede yoğun ilgi gören Tarkan'ın kareleri, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

  • HAYRANIYLA EVLENDİ

    Tarkan ve Pınar Dilek, 6 yıl önce ünlü şarkıcının Tarabya'daki villasında düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmişti. Nikahta şarkıcının annesi Neşe Tevetoğlu, ağabeyi Hakan ve kardeşi Adnan Tevetoğlu hazır bulunurken, Pınar Dilek'in Almanya'da yaşayan ailesi de Türkiye'ye gelmişti. Çiftin nikah töreni, Türk basını kadar Alman basınında da büyük yankı uyandırmıştı.

    Küçüklüğünden beri büyük bir Tarkan hayranı olduğu ortaya çıkan Pınar Dilek, yaklaşık 8 yıl önce şarkıcının Almanya konseri sonrasında ünlü sanatçı ile tanışmış ve arkadaşlıkla başlayan ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüştü.

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