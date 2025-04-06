Tarkan da modaya uydu

Ünlüler, son iki gündür sosyal medya platformu göçü yaşıyor. Paylaşımları nedeniyle X hesaplarında yaşadıkları kesintiler ve kapatmalar nedeniyle birçok ünlü, bluesky'a geçiş yaptı / yapıyor.

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Bazı ünlüler; X hesaplarını kapatırken, bazı ünlüler her iki sosyal medya platformunu birlikte kullanıyor.

Tarkan da bluesky'a geçiş yapan ünlüler arasına katıldı. Tarkan, X hesabını kullanmaya devam ediyor.

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