Tarkan da modaya uydu
Tarkan da modaya uyarak sosyal medya platformu göçüne katıldı
Giriş: 06.04.2025 - 23:05 Güncelleme: 06.04.2025 - 23:07
Ünlüler, son iki gündür sosyal medya platformu göçü yaşıyor. Paylaşımları nedeniyle X hesaplarında yaşadıkları kesintiler ve kapatmalar nedeniyle birçok ünlü, bluesky'a geçiş yaptı / yapıyor.
Bazı ünlüler; X hesaplarını kapatırken, bazı ünlüler her iki sosyal medya platformunu birlikte kullanıyor.
Tarkan da bluesky'a geçiş yapan ünlüler arasına katıldı. Tarkan, X hesabını kullanmaya devam ediyor.
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