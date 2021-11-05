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Tarkan: Bu fotoğrafları bilirsiniz - Magazin haberleri

Tarkan: Bu fotoğrafları bilirsiniz

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Tarkan, son paylaşımıyla dikkat çekti. Yıllar önce çekilen fotoğraflarını gözler önüne seren ünlü şarkıcı, gönderisinde, "Bilirsiniz bu fotoğrafları... 'Tenten' imajıyla New York Moda Haftası'nda bir defileye gitmiştim." ifadelerini kullandı

05.11.2021 - 09:45 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Pandemi nedeniyle sahnelere ara veren ve yaşamını Almanya'da sürdüren Tarkan, geçtiğimiz günlerde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Türkiye'ye gelmişti.

  • Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde olan ünlü şarkıcı, bu kez yıllar öncesini andı.

  • "TENTEN İMAJI"

    Tarkan katıldığı bir moda haftasında çekilen fotoğraflarını yayınladı. Megastar, gönderisine, "Bilirsiniz bu fotoğrafları... 'Tenten' imajıyla New York Moda Haftası'nda bir defileye gitmiştim." notunu düştü.

    Ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

  • "ROMANTİK OLMAZSAM OLMAZ!"

    Geçtiğimiz günlerde eşi Pınar Tevetoğlu ile objektif karşısına geçen 49 yaşındaki şarkıcı, bu karesinde, "Bir yanımda can Pınar'ım, öte yanımda eşsiz İstanbul Boğazı... Dün gece benden daha bahtiyarı yoktu. Ee bir aşk adamı olarak arada romantik olmazsam olmaz!" ifadelerini kullanmıştı.

  • "YENİ SÜRPRİZLER ÇOK YAKIN!"

    Yeni projeleri için kolları sıvayan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de "Hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın! Heyecanlıyım... O yüzden kaçtı bende uyku muyku. Haa bu saçlara da yarın veda edeceğim artık. Bir daha da uzatacağımı sanmam. O yüzden 'son bir bakış atayım' dedim." şeklinde konuşmuştu.

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