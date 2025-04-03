Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Kamu kurumunda istihdam etmek isteyen vatandaşlar başvuru kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Alınacak adaylar arasında 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis bulunacak. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?
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Bakan Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı için 8 bin 500 personel alımı müjdesi vermişti. Yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin olduğu toplam 8500 personel alınacak. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?
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TARIM ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda ekiplere katılacağını belirtti.
Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.
ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.
Yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin olduğu toplam 8500 personel alınacak.
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8500 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
8500 personel alımına ilişkin şartlar henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda başvuru kılavuzunda yer alan genel şartlar şu şekildeydi:
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