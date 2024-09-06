Tarım ve Kredi Kooperatif markette son gün! Tarım ve Kredi Kooperatif 6 Eylül kataloğu
Tarım ve Kredi Kooperatif marketlerde 24 Ağustos'ta başlayan indirimler bugün sona eriyor. Bu hafta markette donmuş gıdalar, temizlik malzemeleri, et, kahvaltılık ve atıştırmalık ürünleri satışta. İşte, Tarım ve Kredi Kooperatif market güncel kataloğu...
Giriş: 06.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:42
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Tarım ve Kredi Kooperatif marketlerde 24 Ağustos'ta başlayan indirim bugün sona eriyor. Donmuş gıdalar, temizlik malzemeleri, et, kahvaltılık ve atıştırmalık ürünleri gibi onlarca ürün raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım ve Kredi Kooperatif market güncel kataloğu...
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