        Tarım-ÜFE aylık bazda düşüşte - İş-Yaşam Haberleri

        Tarım-ÜFE aylık bazda düşüşte

        Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 44,32 artarken aylık yüzde 5,66 azaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 10:40 Güncelleme: 14.08.2025 - 10:40
        Tarım-ÜFE aylık bazda düşüşte
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,66 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26,18 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,32 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,92 artış gerçekleşti.

        TARIM VE AVCILIK ÜRÜNLERİ VE İLGİLİ HİZMETLERDE YÜZDE 6,09 AZALIŞ

        Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,09 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,14 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,36 artış gerçekleşti.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 3,90 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,46 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,41 artış gerçekleşti.

