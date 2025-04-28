Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mayıs ayında tüketicilere özel yeni kataloğu duyurdu. 5 Mayıs'a kadar sürecek olan aktüel fırsatlarda, hem mutfak ihtiyaçları hem de temizlik ürünleri yer alıyor. İşte Tarım Kredi Market yeni aya özel güncel indirimli ürünler listesi ve detaylı fiyat bilgileri...