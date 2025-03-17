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        Tarım Kredi Market indirimli ürünler fiyat listesi! Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunda hangi ürünler indirimli?

        Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi belli oldu. Ramazan ayına özel indirimli ürünler dikkat çekiyor. Tarım Kredi Market'te 2 Nisan'a kadar ise 1.8 Litre Kapasiteli Kettle 329,90 TL, Çok Fonksiyonlu Pişirici 1.799 TL, 23 Cm Krep Tava 149.00 TL'den satışa sunulacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunda indirimli ürünler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 15:37 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:37
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          Tarım Kredi Market indirimli ürün fiyatları açıklandı. Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde ihtiyacı olan vatandaşlar kataloğun tamamını sorguluyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde mart ayına özel hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Market aktüel kataloğu...

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