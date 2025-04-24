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        Tarım Kredi Marketlerde yeni katalog: İşte nisan ayı güncel ürün listesi

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri nisan ayının son haftasında indirimli olarak satışa sunulacak ürünleri sosyal medya ve internet sitesi üzerinden paylaştı. 30 Nisan'a kadar geçerli kampanyalı ürünler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri nisan ayı indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 20:53 Güncelleme: 24.04.2025 - 20:53
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          Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de yeni indirim kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle gündeme geldi. Nisan ayının son haftasına özel kampanyalar kapsamında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride ürünler dikkat çekti. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğu ile güncel fiyat listesi...

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          TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AKTÜEL KATALOĞU

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