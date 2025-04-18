Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLERİ: Son gün 23 Nisan! Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel fırsat kataloğu indirimli fiyat listesi

        Tarım Kredi Marketlerde yeni katalog: İşte güncel ürün listesi

        Tarım Kredi Marketlerde, 21 ve 23 Nisan tarihlerine kadar geçerli yeni indirimler duyuruldu. Marketin sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden paylaşılan kampanya, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini kapsayarak tüketicilerin ilgisini çekti. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Market nisan ayı aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 21:59 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de 21-21 Nisan 2025 tarihlerine kadar geçerli olan yeni indirim kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle tüketicilerle paylaşıldı. Haftalık kampanyalar kapsamında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride ürünler dikkat çekti. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğu ile güncel fiyat listesi...

        • 2

          TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AKTÜEL KATALOĞU

          Smart Katya 2 Akıllı Robot Süpürge : 7.499,00 TL

          Blaupunkt A257 Vacumaster Şarjlı Dikey Süpürge : 8.889,00 TL

          Sarex 5211 Mega Power Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge : 2.599,00 TL

          Sarex 5011 Soft Clean Dikey Süpürge Kırmızı : 1.099,00 TL

          Ofisbazaar 2 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap : 2.399,00 TL

          Ofisbazaar Çekmeceli Ekmeklik : 1.449,00 TL

          Penguen Tombul Termos : 479,00 TL

          Zigzag Kitaplık : 789,00 TL

        • 3

          TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLERİ

          Fushia Nevresim Takımı Tek Kişilik : 449,00 TL

          Fushia Nevresim Takımı Çift Kişilik : 499,00 TL

          Fushia Çok Amaçlı Koltuk Örtüsü : 169,00 TL

          Fushia 3’lü Peşkir : 44,90 TL

          Fushia Sofra Bezi (140x140 cm) : 52,90 TL

          Fushia Etnik El - Yüz Havlusu : 59,90 TL

          Fushia Lüks Masa Örtüsü (160x160 cm) : 89,90 TL

          Fushia Zifir Masa Örtüsü (160x160 cm) : 129,90 TL

          Neo Nova Paspas Takımı 2’li (60x100 cm + 60x60 cm) : 229,90 TL

          Softron Cam Sil (1 Yedekli) : 39,90 TL

          Softron Küvet Fırçası : 39,90 TL

          Softron Lavabo Fırçası : 39,90 TL

          Softron Temizlik Fırçası : 39,90 TL

          Softron Klozet Fırça Çeşitleri : 69,90 TL

          Elit Torf Toprak 10 L : 31,90 TL

        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tren raydan çıktı!
        Tren raydan çıktı!
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa