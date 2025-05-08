Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde yeni katalog: 12 Mayıs'a kadar geçerli!
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mayıs ayına özel fırsatlar dikkat çekiyor. 12 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olan yeni indirim kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle tüketicilere duyuruldu. Haftalık kampanyalar kapsamında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride ürünler dikkat çekti. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğu ile güncel indirim listesi...
Giriş: 08.05.2025 - 23:37 Güncelleme: 09.05.2025 - 00:31
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Tarım Kredi Marketlerde, 12 Mayıs tarihine kadar geçerli yeni indirimler paylaşıldı. Marketin sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden duyurulan kampanya, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini kapsayarak tüketicilerin ilgisini çekti. Peki, Mayıs ayında Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde neler var, hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Market mayıs ayı aktüel kataloğu...
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