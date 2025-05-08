Tarım Kredi Marketlerde, 12 Mayıs tarihine kadar geçerli yeni indirimler paylaşıldı. Marketin sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden duyurulan kampanya, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini kapsayarak tüketicilerin ilgisini çekti. Peki, Mayıs ayında Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde neler var, hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Market mayıs ayı aktüel kataloğu...