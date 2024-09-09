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        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Kooperatif markette bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? Tarım kredi market 7-20 Eylül aktüel

        Tarım Kredi Kooperatif markette bu hafta neler var? Tarım kredi market 7-20 Eylül aktüel

        Tarım Kredi Kooperatif marketler 7-20 Eylül kataloğunu yayınladı. Bu hafta onlarca ürün indirimli bir şekilde raflardaki yerini aldı. Yeni aktüelde kahvaltılık, bakliyat, atıştırmalık gibi farklı birçok yiyecek çeşidi yer alıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif markette 7-20 Eylül haftası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 09.09.2024 - 09:59
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          Tarım Kredi Kooperatif market yeni bir aktüel yayınladı. 7-20 Eylük tarihleri arasında geçerli olan yeni katalogta bakliyat, peynir, yoğurt, sucuk, süt ve atıştırmalıklar gibi onlarca ürün indirime girdi. İşte, Tarım Kredi Kooperatif markette 7-20 Eylül haftası...

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