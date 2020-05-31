Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin restorasyonu tamamlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde çalışmalar sürüyor. İstiklal Caddesi'nde Tünel'de bulanan 77 yıllık binanın 7 Haziran'da açılması için işçiler yoğun şekilde çalışıyor.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1943 yılında inşa edilen binanın 1993 yılına kadar Beyoğlu Evlendirme Dairesi olarak kullanıldığını söyledi.
1993 yılında da anayasa hukukçusu ve siyaset bilimcisi Tarık Zafer Tunaya'nın adının yaşatılması için binanın kültür merkezine dönüştürüldüğünü anımsatan Yıldız, "2017'ye kadar kültür merkezi olarak İstanbullulara hizmet verdi. Kültür merkezinde uzun yıllar fotoğraf sergileri, sempozyumlar, şiir dinletileri, tiyatro ve film gösterimleri yapıldı. Bir kaç zamandır kapalı durumdaydı. "diye konuştu.
Yıldız, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından eski haline dönüştürülecek şekilde restore edildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Restorasyon çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Daha önceden Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'la burada incelemelerde bulunmuştuk. Beyoğlu Belediyesi olarak biz de buranın yeniden restore edilmesine katkı verdik. Çevre ve peyzaj düzenlemelerini uyguluyor ve yakından takip ediyoruz. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nde önemli bir durak olacak. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin restorasyonu tamamlandığında içerisinde 150 kişilik sinema salonu, 95 kişilik tiyatro ve 3 sergi salonu ile üst katta da çok amaçlı daha çok söyleşiler için kullanılabilecek bir salon olacak."
Tarık Zafer Tunaya Kültür ve Sanat Merkezi'nin restoresiyle ilgili küçük dokunuşların kaldığını anlatan Yıldız, "Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin restorasyonunun 7 Haziran'da bitirilmesi planlanıyor. Galata Mevlevihanesi'ne komşu olan kültür merkezi açıldığında birçok misafire kültür hizmeti verecek ve bu sokak yine canlanacak. " değerlendirmesinde bulundu.
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