Bir süredir akciğer kanseri ile savaşan Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. 61 yaşındaki usta oyuncunun vefat haberi tüm sanat camiasını da yasa boğdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterini canlandıran Tarık Ünlüoğlu'nun rol arkadaşı Oktay Kaynarca sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Abimm, Mekanın cennet olsun canım abim" sözleriyle üzüntüsünü takipçileri ile paylaştı.

TARIK ÜNLÜOĞLU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Vefatının ardından sanatçının doktoru Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

Değerli sanatçımız Tarık Ünlüoğlu’nu maalesef bugün kaybettik. Bir süredir ileri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Bu sabah, solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisimize aldık ama yapılan tüm tıbbı müdahalelere rağmen saat 12.40’ta kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz.

CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

AA'nın haberine göre; akciğer kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu, 3 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak. Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de saat 11.00'de tören düzenlenecek.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Usta oyuncu, Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olan sanatçı, aynı zamanda dublaj çalışmalarıyla da tanınıyordu.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR, NERELİ?

İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır.

Usta oyuncu, Kurtlar Vadisi, Avrupa Avrupa, Bir Yusuf Masalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol almıştı.

Ünlüoğlu, Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınmıştı.