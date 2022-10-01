Tarık Ünlüoğlu anılıyor

İzmir'de 16 Kasım 1957 tarihinde dünyaya gelen Tarık Ünlüoğlu, İzmir Namık Kemal Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Tam adı Reşat Tarık Ünlüoğlu olan oyuncu, burada bir yıl opera okuduktan sonra tiyatro bölümüne geçti.
Tarık Ünlüoğlu, yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosundaki görevinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu.
BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema ve televizyon yapımında oyunculuk ve seslendirme çalışmaları yapan Ünlüoğlu, "Avrupa Avrupa", "Benim Annem Bir Melek", "Eyyvah Eyvah 2", "Sümelanin Sifresi: Temel", "Berlin Kaplani", "Bal Kaymak", "Bir Yusuf Masalı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ile "Kurtlar Vadisi" dizi ve filmlerinde de rol aldı.
Kendine özgü karakteristik bir sese sahip olan Tarık Ünlüoğlu, dublaj işleri yaparak birçok karaktere de ses oldu. 2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal, Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol aldı.
Ata Demirer ile Demet Akbağın başrollerde oynadığı 2014te "Eyyvah Eyvah 3" filminin kadrosunda yer alan sanatçı, yine aynı yıl "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.
2013'TE EVLEDİLER
Usta oyuncunun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı oldu. Ünlüoğlu, 1988 yılından beri 25 yıl birlikte yaşadığı Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.
Ünlüoğlu, 2011 yılında katıldığı bir programda dram ve komedi oyuncusu olarak hangisine daha yakın olduğu sorusu üzerine şunları söyledi:
Ben bir komedyen olduğumu düşünüyorum. Komedyen dramı da komediyi de oynayandır. Komik değil komedyen, yani oyuncu. Hangi rol verilirse onu en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Başardığımı da zannediyorum. Bu konuda mütevazı olmayacağım, iyi olduğumu biliyorum ve bu yaşımdan sonra hala daha iyi olabileceğimi de biliyorum. Bu işin okulunda okudum, kabiliyetli olduğumu da biliyorum ve okuduğum okulda öğretmenlik de yaptım. Öğrenci yetiştirirken aldığım zevki de hiçbir şeye değişmem diyebilirim.
62 YAŞINDA VEFAT ETTİ
Akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 62 yaşındaki oyuncunun cenazesine çok sayıda ünlü isimin yanı sıra sevenleri de katıldı.
"O BİR TERAPİYDİ"
Vefatının ardından Can Gürzap, yakın dostu hakkında şunları demişti:
50 yıldır sahnedeyim. Bu en zor sahneye çıkışım oldu. Hep öğretmeni olarak, hem dostum olarak, kardeşim olarak Tarık'ı çok sevdim. Çok güzel zamanlarımız oldu. Oynadığı bütün o sert karaktere rağmen Tarık bir komikti. Komikler gülmez, güldürür. Herhangi bir toplantıda Tarık'ın adı geçtiği zaman herkesin suratına bir gülümseme gelirdi. Ben bir gün bizim çevreden bir arkadaş çok kızgındı. Şuna ben bir şey yapayım dedim. Tarık Ünlüoğlu dedim, arkadaşımızı durdu. Gülümsemeye başladı. Etrafına baktı kimse yok. Bunu birkaç kez tekrarladım. Tarık bir terapiydi. Tarık benim dostumdu. Bana karşı vefalı ve dürüsttü. İyi ahlak sahibiydi, iyi oyuncuydu, iyi insandı. Tarık gezmeyi çok severdi. Aklına estiği an Gülenay ile gezerlerdi. Herkes gıpta ederdi.
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