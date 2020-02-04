2014 yılında Galatasaray'a 4,75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ve 2019 yılına kadar sarı-kırmızılı kulüpte top koşturan Tarık Çamdal, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer oldu. Son olarak Antalyaspor'un kadrosunda bulunan ve kırmızı-beyazlıların yollarını ayırdığı Tarık Çamdal'ın Adana Demirspor'dan alacağı ücret ise gündeme oturdu.

Adana Demirspor'la 1,5 yıllık anlaşma sağlayan Tarık Çamdal'ın transferiyle ilgili olarak Ajansspor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 28 yaşındaki futbolcunun boş mukaveleye imza attığını dile getirdi. Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o." ifadelerini kullandı.

Diğer transfer girişimlerine dair de bilgi veren başkan Sancak, "Adebayor ile görüştük, transferi gerçekleşmedi. Arda Turan'la da oyuncumuz Emre Uğur'un nikah töreninde görüştüm. Süper Lig'e çıkarsak transfer etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

GALATASARAY'A 5 SEZON İÇİN 6 MİLYON 895 BİN EURO'YA İMZA ATMIŞTI

Galatasaray ile 5 sezon için toplam 6 milyon 895 bin Euro garanti paraya anlaşan Tarık, bu süre içinde beklentileri karşılayamadı ve eleştirilerin hedefi olmuştu. 2016-2017 sezonunda Eskişehirspor'a kiralanan sağ bek oyuncusu, Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 17, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sarı-kırmızılı formayı giymişti. Tarık Çamdal, son 3 sezonda Galatasaray'da sadece 3 Türkiye Kupası maçına çıkarken Antalyaspor formasıyla da 8 maçta oynadı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA ISLIKLANMIŞTI

Galatasaray'ın kazandığı 2017-18 sezonu şampiyonluğunda kadroda bulunan Tarık Çamdal, kutlamalar sırasında tepki çekmişti. Tarık Çamdal'ın isminin anons edildiği sırada tribünlerden ıslıkların yükselirken sonrasında bazı taraftarlar Tarık Çamdal için tezahürat yapmıştı. Futbolcular da Tarık'a alkışlarla destek olmuştu.