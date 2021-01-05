İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Doğu Roma dönemine ait tarihi Yoros Kalesi harabe görüntüsü ve duvarlarındaki yazılar nedeniyle tepki çekti.

İstanbul Boğazı'nın, Karadeniz'e açıldığı Beykoz-Anadolu kavağı sırtlarında yer alan Yoros Kalesi yılın her mevsiminde ziyaret edilebiliyor. Eşsiz boğaz manzarası ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü panoramasıyla yıl boyunca yerli yabancı turistleri ağırlayan Yoros Kalesi, şimdilerde harabe görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Tarihi kalenin kontrolsüz girilen alanlarına bırakılan çöplerin oluşturduğu kirlilik göze çarparken, meşrubat kutuları, cam şişeler ve plastik atıkların fazlalığı tarihi alanın hoyratça kullanıldığını gözler önüne seriyor. Kirlilik kadar, ziyaretçilerin tarihi surları 'aşk' yazılarıyla yazı tahtasına çevirdiği görülüyor.

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