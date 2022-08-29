Tarih TV 30 Ağustos'ta yayına başlıyor

Türkiye'nin ilk tematik tarih kanalı Tarih TV, 30 Ağustos'ta yayın hayatına başlıyor.
Tarih TV, "sadece gerçekler" sloganıyla kaynağı belli bilgilere, belgelere ve tanıklıklara yer verecek.
Danışmanlığını Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Cezmi Eraslan ve Nezih Başgelen'in yaptığı kanalın Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Bağçeci, Program Müdürü Yavuz Sinangil, Proje Koordinatörü ise Kemal Soğukdere.
Tarih TV, Türk tarihinin dönüm noktalarını, dünya tarihine yön veren olayları, kültür tarihinde iz bırakan portreleri özgün içeriklerle bir araya getirecek.
Tarih TV, toplumsal hayatın ve eşyanın tarihini, sanatın, sporun, bilimin ve teknolojinin zamandaki yolculuğunu da ekrana taşıyacak.
TANIDIK YÜZLER, YENİ SÖZLER
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Pelin Batu, Nuray Mert, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Prof. Dr. Burak Küntay, Koray Şerbetçi, Gürkan Zengin, Nezih Başgelen, Yaşar Taşkın Koç, Mehmet Hakan Kekeç, Başak Koç gibi birbirinden değerli pek çok isim, farklı formatlardaki programlarla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İLK YAYIN BÜYÜK ZAFER’İN 100. YILINDA
Tarih TV; Kablo TV 51. kanal, Tivibu 2 & 101. kanal ve TV+ 96. kanalda.
İzleyiciler, Tarih TV’nin zengin içerik yelpazesini platformların durdur-izle, geri al–izle, seç-izle gibi özelliklerini kullanarak da izleme imkanına sahip olacak.
STÜDYO PROGRAMLARI
AKROPOLİS - NEZİH BAŞGELEN / PELİN BATU
DİPNOT - BAŞAK KOÇ
EDİTÖR TARİH - GÜRKAN ZENGİN
HANGİSİ GERÇEK - PROF.DR. İLBER ORTAYLI / PELİN BATU
NEREDEN NEREYE - PROF.DR. AHMET KASIM HAN / PROF.DR. BURAK KÜNTAY
OSMANLI MECMUASI - MEHMET HAKAN KEKEÇ
ŞARK EKSPRESİ - NURAY MERT
TANIK - YAŞAR TAŞKIN KOÇ
ZAMAN TÜNELİ - KORAY ŞERBETÇİ
DUVARLAR KÖPRÜLER - PROF.DR. DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN
İÇ YAPIM PROGRAMLAR
ANLAT HOCAM
DÖNÜM NOKTASI
SOKAKTAKİ TARİH
TARİH VE TARİF
TÜRKİYE'NİN İLKLERİ
ANLATIYORUM
SONRA NE OLDU?
REFERANS
RETORİK
TARİH TV DOSYA
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