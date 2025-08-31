Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Taraftarlarla restoran sahibi birbirine girdi: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Taraftarlarla restoran sahibi birbirine girdi: 4 yaralı

        Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları, Giresun'un Espiye ilçesinde bir lokantada yemek molası verdi. Restoranda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 20:57 Güncelleme: 31.08.2025 - 20:58
        İHA'nın haberine göre, Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon’a giden Samsunspor taraftarları, Espiye Gölağzı mevkiinde bulunan bir restoranda yemek yemek için mola verdi. Ancak işletme sahibi, taraftarları alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi. Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Samsunspor taraftar kafilesinden 4 kişi, silahla vurulması sonucu yaralandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

