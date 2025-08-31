Taraftarlarla restoran sahibi birbirine girdi: 4 yaralı

İHA'nın haberine göre, Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon’a giden Samsunspor taraftarları, Espiye Gölağzı mevkiinde bulunan bir restoranda yemek yemek için mola verdi. Ancak işletme sahibi, taraftarları alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi. Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Samsunspor taraftar kafilesinden 4 kişi, silahla vurulması sonucu yaralandı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

REKLAM advertisement1