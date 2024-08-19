Tapuda milyonluk rüşvet ağı: 17 gözaltı
Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet karşılığı işlem yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, rüşvetten elde edilen paranın yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde rüşvetle usulsüz tapu işlemleri yapıldığı, müdürlükte görevli kişilerin arşivden usulsüz evrak temin ettiği ve emlakçıların rüşveti Tapu Müdürlüğü'nde görevli güvenlik ve temizlik görevlilerinin aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdığı tespit edildi.
Şüphelilerin yaklaşık 1 milyon lira rüşvet aldığı belirlendi.
17 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'ta yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında olay tarihinde Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde görevli olup, güncel görev yerleri farklı Tapu Müdürlükleri olan 2 tapu müdürü, 2 tapu müdür yardımcısı ve 2 tapu memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalandı.
Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, şüphelilerin adliyeye sevk edildi.