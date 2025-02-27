Tanyeli taburcu oluyor

Ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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Tanyeli; "Beni merak edenler... Endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah, nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız" dedi.