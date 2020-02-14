Tansiyon neden yükselir?

Yüksek tansiyon 140/90 mmHg ve üzerinde değerlerin görülmesi olarak meydana gelmektedir. Yüksek tansiyon oluşmasındaki nedenler çok belirli değildir. Bazen yediğiniz bir yemek dokunabilirken bazen de kafanıza bir şeyleri takmanız tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilmektedir. Çoğu kişi yüksek tansiyon bulunduğunu yapılan farklı bir muayenede öğrenebilmektedir. Belirtiler göstermemesi ve sürekli yüksek tansiyon ile yaşanması böbreklerde ve kalpte sorunlar yaratabilmektedir.

Eğer tansiyonunuz yükseldiğinde aşırı baş ağrısı, bulantı ve kusma, kafada bulanmalar, görme bozukluğu, burun kanamaları oluşmaktaysa mutlaka doktora başvurmanız gerekmektedir. Bu durum hipertansiyonun farklı bir türü olabilmekte ve ciddi sağlık sorunları yaratabilmektedir. Yaş ilerledikçe ise; damarların esnekliğini kaybetmesinden dolayı tansiyonun yüksek çıkması normal bir durum olarak görülmektedir. Bunun dışında vücuttaki tuz ve su oranı, hormonal seviyeler, böbrek, sinir sistemi ve damarların sağlığı önemli faktörlerdir.

Tansiyon yükselmesine sebep olan durumlar;

Aşırı kilolu olma,

Olayları çok fazla düşünerek stres yapma,

Alkol tüketimi,

Aşırı tuzlu yemekler tüketme,

Aile bireylerinde yüksek tansiyon olması,

Şeker hastalığı bulunması,

Sigara içmek meydana getirebilmektedir.

Yüksek tansiyon olduğu tespit edildiği takdirde öncelikle neden olduğu araştırılmalı ve ona uygun bir yöntem tercih edilmelidir. Eğer risk yüksekse kişiye ilaç takviyesi sağlanarak, tansiyonun dengelenmesi gerekmektedir. İlaç kullanımı ile beraber beslenmeye dikkat etmek, alkol ve sigara tüketimini azaltmak, bol su tüketmek ve egzersiz yapmakta tansiyona fayda sağlayacak etkenlerdendir.