Tansiyon neden yükselir?

14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yüksek tansiyon 140/90 mmHg ve üzerinde değerlerin görülmesi olarak meydana gelmektedir. Yüksek tansiyon oluşmasındaki nedenler çok belirli değildir. Bazen yediğiniz bir yemek dokunabilirken bazen de kafanıza bir şeyleri takmanız tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilmektedir. Çoğu kişi yüksek tansiyon bulunduğunu yapılan farklı bir muayenede öğrenebilmektedir. Belirtiler göstermemesi ve sürekli yüksek tansiyon ile yaşanması böbreklerde ve kalpte sorunlar yaratabilmektedir.
Eğer tansiyonunuz yükseldiğinde aşırı baş ağrısı, bulantı ve kusma, kafada bulanmalar, görme bozukluğu, burun kanamaları oluşmaktaysa mutlaka doktora başvurmanız gerekmektedir. Bu durum hipertansiyonun farklı bir türü olabilmekte ve ciddi sağlık sorunları yaratabilmektedir. Yaş ilerledikçe ise; damarların esnekliğini kaybetmesinden dolayı tansiyonun yüksek çıkması normal bir durum olarak görülmektedir. Bunun dışında vücuttaki tuz ve su oranı, hormonal seviyeler, böbrek, sinir sistemi ve damarların sağlığı önemli faktörlerdir.
Tansiyon yükselmesine sebep olan durumlar;
Yüksek tansiyon olduğu tespit edildiği takdirde öncelikle neden olduğu araştırılmalı ve ona uygun bir yöntem tercih edilmelidir. Eğer risk yüksekse kişiye ilaç takviyesi sağlanarak, tansiyonun dengelenmesi gerekmektedir. İlaç kullanımı ile beraber beslenmeye dikkat etmek, alkol ve sigara tüketimini azaltmak, bol su tüketmek ve egzersiz yapmakta tansiyona fayda sağlayacak etkenlerdendir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!