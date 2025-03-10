Türk resim sanatının usta isimlerinin hayatlarını, ilham kaynaklarını ve iz bırakan eserlerini konu alan “Tanıdıkların Gözünden” serisinin 21 Mart Cuma 14.00’te düzenlenecek etkinliğinde, geleneksel Türk motiflerini modern resim teknikleriyle birleştirerek özgün bir üslup geliştiren sanatçımız Mehmet Pesen (1923-2012) konuşulacak.

REKLAM advertisement1

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun atölyesinde öğrenim gören Mehmet Pesen, minyatüre Batı resminden devşirdiği derinlik ögesini katarak kendine has bir tarz yarattı. Eyüboğlu’nun geleneksel halk sanatları ile Batı resim estetiğini harmanlayan özgün Doğu-Batı sentezi yaklaşımını benimseyen “Onlar Grubu” isimli sanat topluluğu içinde yer alan Pesen, ilk kişisel sergisini 1957’de açtı. Sanat hayatının ilk yıllarından itibaren halk kültürü ve yaşamına resimlerinde önemli bir yer verdi. 1986’da UNICEF ile Strasbourg Akademisi’nin birlikte düzenledikleri Uluslararası Kartpostal Yaratımları Yarışması’nda otuz dört ülkeden altı yüz yapıt arasında “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” adlı yapıtıyla Büyük Ödül’ün sahibi oldu.

Yaklaşık altmış yıl boyunca durmaksızın üreten, yüze yakın kişisel ve çok daha fazla sayıda karma sergide üç bini aşkın eseri yer alan Pesen’in bir pazar yerini tüm canlılığıyla tuvale aktardığı “Kapadokya” (1979) isimli tablosu, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Anadolu yaşamını ve kültürünü yansıttığı eserleriyle resim sanatına yeni bir soluk getiren sanatçının hayatını ve çalışmalarını, 21 Mart Cuma günü BlackBox’ta, oğlu Aydın Pesen anlatacak.

BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten temin edebilirsiniz.