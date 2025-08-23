Taner Rumeli ve Ceyda Âşık'tan Ankara'da ikinci düğün

Oyuncular Sendikası Genel Mali Sekreteri ve ünlü oyuncu Taner Rumeli, uzun süredir birlikte olduğu Ceyda Âşık ile geçtiğimiz günlerde Âşık’ın memleketi Tekirdağ’da hayatlarını birleştirdi.

Rumeli, Nisan ayında nişanlandığı 13 yıllık sevgilisi Ceyda Âşık’la bu akşam memleketi Ankara’da da ikinci bir düğün yaparak mutluluğunu taçlandırdı.

Çift, bu özel anlarını bir kez daha sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.