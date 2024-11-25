Taner Ölmez'in kızı Zeynep 'Deha' setinde
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da 'Cesur' karakterine hayat veren Taner Ölmez, kızı Zeynep'in kendisini ziyaret ettiği anları yayımladı
Sosyal medyadan zaman zaman hayatından kesitler yayımlayan Taner Ölmez, bu kez kızı Zeynep'i paylaştı.
SHOW TV'de ekrana gelen 'Deha' adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Taner Ölmez, 2 yaşındaki Zeynep'in kendisini sette ziyaret ettiği anları yayımladı.
"ZEYNOM SETE GELİRSE..."
Kızıyla sette keyifli vakit geçiren Taner Ölmez, paylaşımlarına "Zeynom sete gelirse..." notunu düştü.
"CESUR VE GÜZEL"
Ünlü oyuncunun baba - kız fotoğraflarına; Mine Tugay, Sinem Kobal, Seda Bakan ve Melis Sezen gibi ünlü isimler yorum yaparken Ece Çeşmioğlu da eşine "Cesur ve Güzel" yorumuyla karşılık verdi.