Sosyal medyadan zaman zaman hayatından kesitler yayımlayan Taner Ölmez, bu kez kızı Zeynep'i paylaştı.

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SHOW TV'de ekrana gelen 'Deha' adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Taner Ölmez, 2 yaşındaki Zeynep'in kendisini sette ziyaret ettiği anları yayımladı.

"ZEYNOM SETE GELİRSE..."

Kızıyla sette keyifli vakit geçiren Taner Ölmez, paylaşımlarına "Zeynom sete gelirse..." notunu düştü.

"CESUR VE GÜZEL" Ünlü oyuncunun baba - kız fotoğraflarına; Mine Tugay, Sinem Kobal, Seda Bakan ve Melis Sezen gibi ünlü isimler yorum yaparken Ece Çeşmioğlu da eşine "Cesur ve Güzel" yorumuyla karşılık verdi.