Tane tane ve lezzetli bir pilav için dikkat etmeniz gereken altın değerinde öneriler!

Tane tane ve lezzetli bir pilav için dikkat etmeniz gereken altın değerinde öneriler!

Pilavda hata yapmamak için bu tüyoları kaçırmayın! Pilavınızın hem lezzetli hem de tane tane olması için adım adım püf noktaları sizlerle.

İYİ BİR PİLAV YAPMANIN 10 PÜF NOKTASI!

REKLAM advertisement1

1. PİRİNCİ YIKAYIN

Pilavı hazırlamadan önce pirinci bol suyla yıkayın. Bu, nişastasının arınmasına yardımcı olur ve pilavın daha tane tane olmasını sağlar. Pirinci yıkadıktan sonra, suyun berraklaşmasına dikkat edin.

2. PİRİNCİ SUDA BEKLETİN

Pirinci yıkadıktan sonra, 30-40 dakika kadar suda bekletmek, pilavın daha güzel şişmesine ve daha iyi pişmesine yardımcı olur.

REKLAM

3. DOĞRU MİKTARDA SU KULLANIMI

Pilavı pişirirken su oranı çok önemlidir. Genellikle 1 su bardağı pirince, 1,5 su bardağı su kullanılır. Ancak, pirinç türüne göre bu oran değişebilir, örneğin, baldo pirinç için su miktarı biraz daha fazla olabilir.

4. SIVI YAĞ VEYA TEREYAĞI KULLANIN

Pilavın lezzetini artırmak için sıvı yağ (zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi) veya tereyağı kullanabilirsiniz. Yağı, pirinci kavururken kullanarak daha lezzetli bir pilav elde edebilirsiniz.

5. PİRİNCİ KAVURUN

Pilavı yaparken, pirinci yağı ile 2-3 dakika kavurmak, pilavın tane tane olmasını sağlar. Bu aşamada, pirincin tane tane olmasına dikkat edin, çünkü kavurma işlemi pilavın dağılmaması için çok önemli.

6. DÜŞÜK ATEŞTE PİŞİRİN Pilav piştikten sonra, ocağın altını kısıp, pilavın demlenmesini bekleyin. Pilavı yaklaşık 10-15 dakika demlemeye bırakmak, tane tane ve lezzetli bir pilav yapmanın anahtarıdır. REKLAM 7. TUZ KULLANIMI Pilavı tuzlu yapmak için tuzu, pirinci kavurduktan sonra ekleyin. Eğer tuzu suya eklemeden önce koyarsanız, pilavın tane tane olmasını zorlaştırabilir. 8. SUYUN SICAK OLMASI Pilavı pişirirken kullandığınız suyun sıcak olması da önemli. Soğuk su yerine sıcak su kullanmak pilavın daha iyi pişmesini sağlar. 9. SUYA SİRKE EKLEMEK Pilavı yaparken suya birkaç damla sirke eklemek, pilavın daha parlak ve tane tane olmasını sağlar. Sirke tadını vermeyecek kadar az olmalı. 10. PİLAVI KARIŞTIRMAYIN Pilav piştikten sonra, karıştırmak yerine, demlenmesini bekleyin. Karıştırmak pilavın dağılmasına sebep olabilir. BİRBİRİNDEN FARKLI VE LEZZETLİ PİLAV ÇEŞİTLERİ 1. SARAY PİLAVI Saray pilavı, Türk mutfağında sıkça tercih edilen ve genellikle etli yemeklerin yanında sunulan zengin bir pilavdır. İçerisinde badem, fıstık, kuş üzümü gibi malzemeler bulunur. Pilavın kendine has bir lezzeti vardır. REKLAM 2. SEBZELİ PİLAV Sebzeli pilav, çeşitli taze sebzelerle hazırlanır. Havuç, bezelye, patates, yeşil biber ve mısır gibi malzemelerle zenginleştirilir. Hem görsel olarak hem de lezzet açısından oldukça zengin bir pilav çeşididir.

3. KUŞ ÜZÜMLÜ PİLAV Kuş üzümlü pilav, pilavın içinde tatlı bir dokunuş yaratmak için kuş üzümü eklenerek hazırlanır. Genellikle et yemekleriyle ya da kebaplarla birlikte sunulur. 4. TARATORLU PİLAV Taratorlu pilav, pilavın üzerine yoğurt, ceviz ve sarımsak karıştırılarak yapılan bir pilav türüdür. Genellikle soğuk olarak servis edilir ve özellikle yaz aylarında oldukça hafif ve lezzetli bir alternatiftir. 5. KAVURMALI PİLAV Kavurmalı pilav, kavurma etinden ya da dana etinden yapılan bir pilav türüdür. Kavurmanın lezzeti pilavın içine geçer ve ortaya son derece lezzetli bir yemek çıkar. 6. ÇÖREKOTLU PİLAV Çörekotu, pilavın üzerine serpilerek yapılan bir pilav çeşididir. Çörekotu, pilavı hem aromatik hem de sağlıklı hale getirir. Genellikle sade pilavın üzerine serpilir, ancak zeytinyağlı ya da etli pilavlarla da denenebilir. 7. FISTIKLI PİLAV Fıstıklı pilav, genellikle tuzlu fıstık (antep fıstığı) ile yapılır ve pilavı daha zengin, çıtır bir hale getirir. Fıstık, pilavı lezzetli ve görsel olarak çekici kılar. Özellikle et yemekleriyle birlikte servis edilir. Görsel Kaynak: istockphoto