Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Tam Kafadan Karavana filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Tam Kafadan Karavana filmi nerede çekildi?

        Tam Kafadan Karavana filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

        Tam Kafadan Karavana filmi oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. Tam Kafadan Karavana filmi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için bu akşam izleyicilerle buluşacak. İşte Tam Kafadan Karavana filmi oyuncuları, konusu hakkında merak edilen bilgiler....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 19:04 Güncelleme: 21.08.2024 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yönetmenliğini Oğuz Öztürk ve Celal Öztürk’ün üstlendiği Tam Kafadan Karavana filmi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Bu akşam film televizyon ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Peki, Tam Kafadan Karavana filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Tam Kafadan Karavana filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

        • 2

          TAM KAFADAN KARAVANA FİLMİ KONUSU NE?

          Mali sorunlarla başı dertte olan Şenol Başkan, kentsel dönüşüm nedeniyle Espor kulübünü ve internet kafesini kaybeder. Yaşananları oyuncularına çaktırmak istemeyen Şenol Başkan, geçen yılki büyük turnuvayı kazanan Zula'nın mobil versiyonunun çıkmasından yola çıkarak bir karavan alır ve takımına 'mobil oyun konseptine' geçtiklerini söyler.

          Mahallelerinde bulunan top sahasına çektiği karavanı kulübün yeni merkezi olarak açıklayan Şenol Başkan, takımını da antremanları burada yaptırmaya zorlar. Turnuvaya hazırlanması için kamp yapması gereken takım, karavanda gereken ortamı sağlayamayınca dağılma aşamasına gelir. Şenol Başkan, takımını dağılmaktan kurtarmak için vakit kaybetmeden harekete geçmek zorundadır.

        • 3

          TAM KAFADAN KARAVANA OYUNCULARI KİMLER?

          Ali Biçim

          Mesut Can Tomay

          Efekan Can

          Burak Güneş

          Serkan Dağlı

          Burcu Karakaya

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Habertürk Anasayfa