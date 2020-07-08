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TAM GAZ FİLMİ KONUSU

Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Banka soygununun ardından kaçış için sürücülük yapan adamın yolu bir gün bir suç lideri ile kesişir ve onun için çalışmak zorunda kalır. Ancak girdiği bu iş başarısız olmaya mahkum bir soygundur. İşler ters gittiğinde peşine düşen farklı farklı insanlardan kaçmak zorunda kalır...

Edgar Wright imzalı aksiyon filmi Baby Driver, Wright'ın yönetmenliğini yaptığı müzik klibi “Blue Song”dan ilham alıyor.

TAM GAZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen Edgar Wright Yapımcı Nira Park

Tim Bevan

Eric Fellner Senarist Edgar Wright Oyuncular Ansel Elgort

Kevin Spacey

Lily James

Eiza González

Jon Hamm

Jamie Foxx Müzik Steven Price Görüntü yönetmeni Bill Pope Kurgu Paul Machliss

Jonathan Amos Yapım şirketi MRC

Big Talk Productions

Working Title Films Dağıtıcı TriStar Pictures (ABD)

Sony Pictures Releasing (Uluslararası) Cinsi Sinema filmi Renk Renkli Çıkış tarih(ler)i 11 Mart 2017 (SXSW)

28 Haziran 2017 (ABD & BK) Süre 113 dakika Ülke ABD

İngiltere Dil İngilizce Bütçe $34 milyon Hasılat $226.9 milyon