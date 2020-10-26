Evde ekmek yapmak düşündüğünüz gibi zor değil. Oldukça pratik bir şekilde ölçüsü kıvamı tam bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tam buğday ekmekleriniz piştiğinde sevdikleriniz, sizin yaptığınıza inanamayacaklar.
Kaç Kişilik: 6-8
Hazırlama Süresi: 1saat 30 dk.
Pişirme Süresi: 40 dakika
Tam Buğday Ekmeği İçin Gereken Malzemeler:
1 su bardağı ılık süt
1/2 (yarım) su bardağı su
1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı şeker
1 paket Pakmaya Ekşi Mayalı Ekmek Harcı (Esmer Ekmekler için)
4 su bardağı tam buğday unu
Tam Buğday Ekmeği Tarifi Yapılışı:
Ilık süt, su, sıvı yağ, tuz, şeker yoğurma kabına alarak çırpalım.
Ardından pakmaya ekşi mayalı ekmek harcını ilave ederek çırpalım.
Yavaş yavaş tam buğday unundan ekleyerek hamuru yoğuralım.
Toplamda yaklaşık 4 su bardağı un yeterli olacaktır.
Hamurumuzun üzerini streç filmle örterek, 1 saat mayalanmaya bırakalım.
Mayalanan hamuru tezgaha alalım.
Yapışmaması için tezgaha çok az sıvıyağ sürebilirsiniz.
Hamurun üzerine elimizle bastırarak açalım pişirme kalıbınız genişliğinde açalım.
Bir ucundan başlayarak rulo şeklinde saralım.
Uç kısımlarını altta kalacak şekilde saklayalım.
Hafifçe yağladığımız baton kalıbımıza, tost ekmeği hamurunu yerleştirelim.
Üzerine streç filmle örterek, tekrar 1 saat mayalanması için dinlendirelim.
Mayalama süresinin sonunda hamurumuzu, 200 derece fırına yerleştirerek yaklaşık 40 dakika pişirelim.
Fırından aldıktan sonra bir telin üzerine soğuması için çıkartalım.
Elinizle ekmeğin üzerine birkaç damla su serperek temiz bir bez örtelim.
Ekmeğimiz iyice soğuduktan sonra dilimleyerek dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Maya ılık su ve sütle aktifleştirilir.
Buna dikkat edelim.
Ekmek hamuru yoğurulduktan sonra üzerinin örtülerek 1 saat dinlenmesi gerekir.
Ekmek kabını fırına vermeden önce hafif yağlayın.
Fırınınız, önceden ısıtılmış olsun.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!