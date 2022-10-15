İşkenceyle öldürüp araziye attı!

AA

Elazığ Merkeze bağlı Sarıçubuk köyü mevkisindeki çöp toplama merkezi yakınlarında gece saatlerinde yolda hareketsiz yatan bir kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ AA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri, ölü bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürdü.

KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), jandarma istihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada, darp edilerek öldürülen ve sonra çöp toplama merkezi yakınlarına bırakılan cesedin bir süre önce Tekirdağ'dan Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş'a ait olduğu belirlendi.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI Ekipler, yol güzergahındaki bütün kamera kayıtlarını inceleyerek, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu tespit ettikleri şüpheliler Ö.D. ve N.Ü'yü gözaltına aldı.

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ Aramalarda, Ö.D'ye ait araçta, kurusıkıdan dönme tabanca ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan N.Ü. tutuklandı, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.