Beşiktaşlı taraftarların geri dönmesi için beklediği Anderson Talisca'dan heyecanlandıran hareket...

Çin'de Guangzhou forması giyen Brezilyalı yıldız, bir taraftarın kendisinin gol sevincini dövme yaptırdığını paylaşarak "Yakında birlikteyiz" yazdı.

Talisca'nın Çin ekibi Guangzhou ile olan sözleşmesi 2022'de sona erecek.