"DÜNYA YAKIŞIKLISI"

20 Ocak 2005 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynayan Songül Öden, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılmıştı. Tatlıtuğ hakkında, "Karşımda Kıvanç ile oynuyordum dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı o zaman üzülüyordum yeni mezun olmuşum küçüğüm. İnsanlar da çok acımasız." ifadelerini kullanan Öden, gündem olmuştu.