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Taliban'dan kadınlara bir engel daha: Erkek doktora gitmek yasak

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban yönetimi, kadınlara yönelik pek çok kısıtlama getirirken, yerel basında yer alan haberlerde ülkenin Belh vilayetinde kadın hastaların erkek doktora gitmesi yasaklandı

Giriş: 18.01.2023 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL
Taliban'dan kadınlara bir engel daha: Erkek doktora gitmek yasak
Taliban'dan kadınlara bir engel daha: Erkek doktora gitmek yasak
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Afganistan'da Ağustos 2021'de kontrolü ele geçiren Taliban, kadınlara yönelik bir kısıtlama daha getirdi. ülkenin bazı bölgelerinde kadın hastalara erkek doktorların bakmasını yasakladığı ifade edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Belh vilayetinde erkek doktorların kadın hasta kabul etmemeleri, kadın doktorlarının da erkek hasta kabul etmemeleri talimatı verildi.

Taliban'ın Belh Vilayeti İşleri Müdürlüğü'nün 8sobah gazetesine yaptığı açıklamada, "kadın ve erkek sağlık çalışanlarının çalışma odalarının ayrılması gerektiği" de belirtildi.

Açıklamada, erkek hastaların erkek doktorlara, kadın hastaların da kadın doktorlardan randevu alması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, erkeklerin kadın hastaların bulunduğu odalara girmesinin kesinlikle yasak olduğu dile getirildi.

Diğer yandan, pek çok kurumda kadınların çalışmasına kısıtlama getirilirken, kadın hastaların kadın doktor bulabilme imkanı da tartışma konusu oldu.

KADINLARA YÖNELİK KISITLAMALAR

Aralık ayının sonunda, Taliban hükümet sözcüsü, kadınların Afganistan'daki özel ve devlet üniversitelerine girmelerinin bir sonraki duyuruya kadar yasaklandığını açıklamıştı.

Taliban daha önce kadınlara şehir dışına tek başına seyahat yasağı getirmiş, kamunun büyük bir bölümünde kadınların çalışmalarını da engellemişti.

Kadınların başkent Kabil'de eğlence parkı ve bahçelere gitmelerine de yasak getirilmişti.

Taliban geçtiğimiz günlerde, başkent Kabil'deki kadın giyim mağazalarının vitrininde bulunan mankenlere de kısıtlama getirmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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