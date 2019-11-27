Gazeteci Talat Atilla, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Külliye'ye giden CHP'li" tartışması hakkında yeni açıklamalar yaptı. Daha önce kaynağının CHP'li olduğunu ve haberi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla verdiğini söyleyen Atilla, yeni açıklamasında, kaynağının halen milletvekilliği yapan bir CHP'li olduğunu vurguladı.

"Yakın zaman da yüreğimi rahatsız eden, kendimi hatalı bulduğum 2 konu var" diyen Atilla, "Bir tanesi 'Devlet Bahçeli öldü' diyenlere yanıt verenlere yanıt verirken 'Siyasete devam edemeyebilir' kelimem, diğeri ise hiçbir lidere özel bir sevgi ya da nefret taşımama rağmen amacım sadece gerçeği aramak olmasına rağmen Saray'a çıkan CHP'li haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasmıymışım gibi algılanmama neden olan haber iştahım. Vicdanıma borçlu olduğum 2 yanıt bunlardır. Bu iki konudan dolayı üzgünüm" dedi.

Talat Atilla, kendi haber kaynağında ısrarcı olduğunu vurgulayarak, "Tereddütsüz bir şekilde yineliyorum... Bana haberi getiren aktif bir CHP Milletvekilidir. Bu haberi Kılıçdaroğlu'na "yüzde yüz" diye onaylatmıştır" ifadelerini kullandı.