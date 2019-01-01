Taksim Meydanı trafiğe açıldı

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde kapanan yollar sabah saat 06:00 itibariyle yeniden araç trafiğine açıldı. Trafiğe açılmasıyla birlikte Taksim Meydanı ve çevresinde hayat normale döndü.

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde kapanan yollar sabah saat 06:00 itibariyle yeniden araç trafiğine açıldı. Taksim Meydanı ve İstiklal caddesinde görevli olan İtfaiye ve polis araçları buradan ayrılırken, araç trafiğinin açılmasıyla Taksim Meydanı normale döndü.