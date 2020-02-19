Taksim Meydanı ne olacak?

19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Araştırmaları Merkezi, Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması sürecinde düzenlenecek etkinlikler için meydana geçici olarak ‘Kavuşma Durağı' ismiyle bir yapı yerleştirmişti. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu da Taksim için aldığı bir kararla hem meydandaki Kavuşma Durağı’nın hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın kurduğu ‘Dijital Gösterim Merkezi' çadırının kaldırılmasına karar vermişti.
İletişim Başkanlığı'nın Dijital Gösterim Merkezi çadırı sökülüyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın çadırı kaldırılmaya başlandı. Peki ya İBB’nin kurduğu Kavuşma Durağı? İBB’nin müzik dinletileri yapılan Kavuşma Durağı’nı kaldırıp kaldırmayacağı merak konusuydu. Günlerdir de İBB’den bir açıklama yapılmıyordu.
İBB kaynaklarından edindiğim bilgiye göre; Kavuşma Durağı kaldırılacak. Zaten geçici bir süre için (15 gün için) yapılmıştı. Önümüzdeki günlerde Kavuşma Durağı kaldırılacak.
BAKANLIĞIN MEYDAN PROJESİ
Kavuşma Durağı kalkacak ama Taksim Meydanı’nı nasıl bir düzenleme bekliyor? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı bir açıklamada Taksim Meydanı’yla ilgili bir düzenleme projesi olduğunu anlatmıştı.
Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında meydana taşınabilir turistik bir performans alanı kurulmasının planlandığını, burada kültür-sanat etkinlikleri ile zanaat atölyelerinin yer alacağı bir alanın düzenleneceğini duyurmuş, meydan için hazırlanan görselleri de kamuoyuyla paylaşmıştı.
İBB: MEYDANIN YETKİSİ BİZDE
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise birkaç gün önce bir açıklama yapmış ve Taksim Meydanı’nın yeniden düzenlenmesi için uluslararası bir tasarım yarışması açıldığını ilan etmişti. Sadece Taksim Meydanı için değil, Bakırköy, Kadıköy ve Üsküdar meydanları için de aynı şekilde kentsel tasarım yarışması düzenlenecek. Bir yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Taksim Meydanı için bir hazırlığı var, diğer yandan da İBB Taksim Meydanı için uluslararası tasarım yarışması açıyor. Taksim’e hangi proje uygulanacak? Bu soruyu yönelttiğim İBB yetkilileri, “Meydanların yetkisi bizde. Bizim sorumluluk alanımız” dedi.
İBB'nin Kavuşma Durağı
Anlaşılan önümüzdeki günlerde Taksim meydanını çok konuşacağız. Meydanlarla ilgili yetki düzenlemeleri de gündeme gelebilir tabii…
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